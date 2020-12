Morto l'attore David Lander, della sit-com “Laverne & Shirley”

Los Angeles - L'attore statunitense David L. Lander, protagonista della popolare sitcom «Laverne & Shirley» (1976-83), dove ha interpretato Andrew «Squiggy» Squiggman per tutte le otto stagioni, è morto al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per le complicazioni dovute alla sclerosi multipla. Aveva 73 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia.

All'attore fu diagnosticata la Sla nel maggio 1984, ma ha tenuto segreta la malattia per 15 anni. A rendere noto David Lander al grande pubblico è stato il suo ruolo in «Laverne & Shirley», sit-com nata come spin-off della serie tv «Happy Days». Lander è stato un prolifico interprete di telefilm, recitando in tante serie, come «Galaxy High School», «Love Boat», «I segreti di Twin Peaks», «8 sotto un tetto», «Quattro tatuaggi per un super guerriero», Beatiful.

A distanza di poche ore dalla scomparsa di Warren Berlinger, la morte David Lander: Laverne & Shirley fu una sitcom spin-off di Happy Days.