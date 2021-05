È morto l’attore Gavin MacLeod, il capitano Stubing di "Love Boat"

È morto a 90 anni l’attore Gavin MacLeod, noto soprattutto per aver interpretato il capitano Stubing nel telefilm americano 'Love Boat'. Il decesso è stato confermato da suo nipote, Mark See. Gli episodi di 'Love Boat' sono stati registrati fra il 1977 e il 1987 e sono 249 in tutto.

Grazie a questa interpretazione l’attore ottenne tre candidature ai Golden Globe televisivi, in diverse categorie, nel 1979, 1981 e 1982. Nel 1975 e nel 1977 l’attore aveva già ottenuto altre due candidature per la serie 'Mary Tyler Moore Show', in cui interpretò un simpatico giornalista. In precedenza MacLeod aveva recitato per il cinema in ruoli di secondo piano.

Nel 1958 venne notato dal regista Blake Edwards, che lo fece apparire nella commedia 'Operazione sottoveste', nella quale MacLeod interpretò con grande comicità il ruolo del marinaio Ernest Hunkle, definito dal tenente Nick Holden (Tony Curtis) «il torace più sexy della Marina» per via del vistoso tatuaggio di una ballerina portato sul petto.

Negli anni successivi è stato diretto da Edwards in altri due film, tra cui 'Hollywood Party' (1968), uno dei capolavori del regista.