È morto l'attore Sebastiano Lo Monaco

Siracusa - L'attore e regista siciliano Sebastiano Lo Monaco è morto all'età di 65 anni. Lo Monaco, nato a Floridia in provincia di Siracusa, è stato una figura di spicco nel mondo del teatro italiano, con una vasta carriera che includeva la direzione artistica del Teatro di Messina (dal 2000 al 2004) e del Teatro Pirandello Agrigento. Il Teatro Pirandello Agrigento ha espresso sui social il suo cordoglio per la perdita di Lo Monaco, elogiando la sua profonda conoscenza delle opere pirandelliane. Sebastiano Lo Monaco, dopo essersi diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, ha intrapreso una carriera teatrale di successo. Nel 1989, ha assunto il ruolo di "capocomico" e produttore dei suoi spettacoli, collaborando con celebri attori come Enrico Maria Salerno, Salvo Randone e Adriana Asti. Ha fondato la propria compagnia teatrale, producendo spettacoli in cui era sempre protagonista e lavorando con attrici come attrici del calibro di Paola Borboni e Alida Valli, oltre a grandi registi come Giuseppe Patroni Griffi, Roberto Guicciardini e Mauro Bolognini. Ha interpretato una vasta gamma di testi teatrali e ha anche recitato in film e produzioni televisive di successo.

Sebastiano Lo Monaco, la carriera

Sebastiano Lo Monaco ha lavorato in teatro con Enrico Maria Salerno, Salvo Randone, Adriana Asti, Annamaria Guarnieri, Giustino Durano e Massimiliano Vado. Con la propria compagnia ha prodotto spettacoli (nel quale è sempre protagonista) scritturando attrici come Paola Borboni e Alida Valli e registi come Giuseppe Patroni Griffi, Roberto Guicciardini e Mauro Bolognini. Tra i molti testi interpretati da Lo Monaco, figurano Enrico IV, Così è (se vi pare), Il berretto a sonagli, Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d’autore, Non si sa come di Luigi Pirandello, Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, Otello di William Shakespeare, Per non morire di mafia, da un testo di Pietro Grasso, Non è vero… ma ci credo di Peppino De Filippo. Ha recitato anche in alcuni film tra i quali Festa di laurea di Pupi Avati (1985), I Viceré di Roberto Faenza (2007), Dove siete? Io sono qui di Liliana Cavani (1993) e Body Guards – Guardie del corpo di Neri Parenti (2000). In televisione è tra gli interpreti de La piovra 9, Un prete tra noi, Sarò il tuo giudice, La romana, per la regia di Giuseppe Patroni Griffi, Joe Petrosino.

Nel 2021 Lo Monaco si era esibito al termine dello spettacolo di Aldo Cazzullo "A riveder le stelle", al teatro Greco di Siracusa.