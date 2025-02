È morto Marcello Crucetta, l'uomo dei gelati

Modica - È morto oggi, dopo mesi di malattia, Marcello Crucetta, da tutti conosciuto a Modica come Marcello dei gelati. Marcello era popolarissimo per la sua attività di gelataio ambulante al lungomare di Marina di Modica.

In famiglia erano in dieci, ognuno doveva fare la sua parte. Marcello aveva 6 anni. Il padre lo voleva meccanico e lo mandò a lavorare in officina. A 18 anni Marcello si trasferì a Ravenna facendo il muratore, il cameriere, durante l'estate vendeva gelati a Rimini. A 23 anni era gelataio in Germania. Marcello girava Berlino con un carretto. Qui conosce la futura moglie, modicana e decide di tornare in Sicilia. Si sposa nascono tre figli. Investe i risparmi di una vita e compra un furgone. Gira i paesini, va nelle scuole, nei centri disabili, nelle periferie, porta il suo gelato ovunque, lo offre a chi non se lo può permettere. Anno dopo anno, i bambini a cui regalava i coni, tornano da adulti, portano i figli, a volte anche i nipoti. I loro sorrisi lo ripagano di tutto.

È l’agosto del 2019. Marcello ha 60 anni. Rientra a casa dopo una giornata di lavoro insieme con il figlio Daniele. Un’auto invade la sua corsia. L’impatto è violento. Marcello e il figlio si salvano, ma il suo amato furgone è distrutto. Crolla in ginocchio. Su quelle quattro ruote c’erano i sacrifici di una vita. Marcello non ha soldi per comprarne uno nuovo. È stanco. Chiama amici e clienti. Passa una settimana. Suona il campanello. Marcello apre. Strabuzza gli occhi. L’intero paese è alla sua porta, hanno fatto una colletta, sono arrivate offerte pure dai centri vicini, perfino dall’estero.

Oggi Marcello ci ha lasciati.