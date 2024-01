È morto Michele Giardina

Pozzallo - Una triste notizia per il mondo dell’informazione della provincia di Ragusa. E’ venuto a mancare il giornalista Michele Giardina, 83 anni. Alle prese con una malattia, non ce l’ha fatta. Giardina ha collaborato per decenni con il quotidiano “La Sicilia” con le sue corrispondenze da Pozzallo. Ha scritto anche numerosi libri. Alla famiglie le più sentite condoglianze da parte della redazione di Ragusanews.