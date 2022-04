Morto Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Maria De Filippi

Per gli spettatori di "Uomini e donne" "C'è posta per te" e "Tu si que vales" era una presenza familiare. E' morto Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Mediaset (sin dai tempi della "Corrida) e negli ultimi anni delle trasmissioni di Maria De Filippi. Proprio la De Filippi ha voluto dedicargli un messaggio sull'account Instagram di "Amici": "Ogni volta che sarò in studio cercherò il tuo sguardo nella certezza che ti troverò" ha scritto.

L'annuncio della scomparsa di Sonaglia è stato dato via social dal regista Roberto Cenci con un post che recita "Per sempre con noi. Ciao Piero". Poi sono arrivati in sequenza i messaggi di cordoglio di quelli che hanno lavorato con lui e non potranno dimenticarlo. A partire da Maria De Filippi. "Fa davvero malissimo - ha scritto -. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre".

A seguire sono arrivati i messaggi di Gerry Scotti, che a "Tu si que vales" aveva Piero spesso nel suo Team Scotti: ("Cari amici, a TSQV non potrò più chiamare Pierooooooooo perché Piero non c’è più. Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca"), della ballerina di "Amici" Giulia Pauselli ("Amato da tutti. E sarà così per sempre. Fai buon viaggio") e di Andreas Muller ("Sento un vuoto nello stomaco, mi si spezza il cuore. Una persona buona, gentile e sorridente. Mancherai a tutti"). Anche Stefano De Martino ha ripostato il messaggio della De Filippi corredandolo di un cuore spezzato.