È morto Pumba, il maialino influencer che aveva conquistato il web negli ultimi anni.

Pumba o Pumbino per gli amici, era un maialino vietnamita nano che aveva avuto la fortuna di incrociare la strada del suo proprietario e compagno di avventure Charley Rama. Con lui aveva poi avuto inizio la sua “carriera”di influencer sui social dove era seguitissimo.



Di recente, era stato operato ad una zampa e – purtroppo – questa mattina ha avuto una reazione che non gli ha lasciato scampo.

Con il profilo Instagram dell’agriturismo Angolo di Paradiso, Pumba aveva raggiunto 276.000 follower. Negli ultimi giorni era stato operato per una frattura alla zampa.

Ieri Pumba è morto. Non ha resistito alle complicazioni dovute a un intervento per aggiustare una lussazione ad un zampa rotta dopo una caduta. Ad annunciarlo sono stati Charley e Anna: “Con il cuore in mano e un vuoto enorme dobbiamo dirvi che Pumbi ha avuto una brutta reazione stamattina. Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l’ha fatta. Pumba è volato in cielo. E noi siamo letteralmente distrutti…”.

Pumba, il maialino affetto da una malattia genetica

La storia di Pumba aveva conquistato i follower sui social fin dall’inizio. Il maialino vietnamita era affetto da una malattia genetica che aveva convinto la coppia di fidanzati ad ospitarlo in casa invece di lasciarlo all’aperto. Pumba era più debole degli altri maiali e per questo faceva sempre più fatica a muoversi nel fango.

La sua storia era anche diventata un libro: Pumba, per gli amici Pumbino, pubblicato con Bookabook. Sul profilo Instagram di Angolo di Paradiso si possono vedere ancora le ultime story che raccontano del suo infortunio e del piccolo intervento veterinario a cui si era dovuto sottoporre.