Morto Roberto Wirth, storico proprietario dell'hotel Hassler di Roma

Roma - È morto Roberto E. Wirth, storico proprietario e direttore generale dell’Hassler Roma, lussuoso hotel a 5 stelle ereditato dal padre, la sua grande passione. Settantacinque anni compiuti il 25 maggio scorso, da lassù in cima a Trinità dei Monti e con ai piedi Piazza di Spagna, ha seguito con l’eleganza che lo contraddistingueva le sorti della capitale e del suo centro storico. Lusso ma anche carità, perché allo stesso tempo, sordo profondo dalla nascita, ha fatto del suo handicap un punto di forza per non arrendersi anzi portare avanti quelli che erano i suoi sogni e obiettivi: non solo prendere le redini dell’hotel di famiglia ma promuovere iniziative in nome della Cabss (Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi) onlus da lui presieduta e creata nel 2004.

Lady Diana, Audrey Hepburn, Tom Cruise, Madonna, George Clooney, Jennifer Anniston, Mike Tyson solo alcun nomi di uno sterminato elenco di ospiti vip. Nel suo hotel sono passati i principali personaggi internazionali