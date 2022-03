Morto Sergio Canciani, storico corrispondente Rai da Mosca

È morto il giornalista e scrittore Sergio Canciani, nato a Trieste nel 1946, volto noto della Rai per aver seguito per il Tg2 la guerra nell’ex Jugoslavia come inviato e per essere stato corrispondente Rai da Mosca per tredici anni. Cresciuto professionalmente nella redazione regionale della Rai del Friuli Venezia Giulia, Canciani ha scritto numerosi saggi. Canciani si è spento nella sua casa, a Trieste

Il giornalista, che aveva 76 anni, nella sua lunga carriera ha raccontato i funerali di Tito, la caduta di Ceausescu in Romania, la guerra nell’ex Jugoslavia, l’assedio di Sarajevo, l’evolversi del conflitto nei Balcani. Innumerevoli i suoi servizi per per Tg1, Tg2 e Tg3. Alla fine degli anni ‘90 divenne corrispondente Rai da Mosca; in Russia rimase fino al 2011, da Eltsin all’arrivo di Putin. Quasi profetici i suoi due libri: «Roulette Russia» sulla disfatta dell’ex impero sovietico, e quindi «Putin e il neo-zarismo. Dal crollo dell’URSS alla conquista della Crimea». Fu tra i primi a capire e a parlare della politica di Putin in Ucraina.