Mostra ANSA su Falcone e Borsellino conclude tour a Trapani

PALERMO, 20 MAG La mostra fotografica itinerante dell'ANSA 'L'eredita' di Falcone e Borsellino' conclude il suo tour per il trentennale delle stragi mafiose al Palazzo di Giustizia di Trapani, dove verrà inaugurata lunedì 22 maggio alle ore 17 alla presenza delle autorità civili e militari, dei vertici degli uffici giudiziari e delle forze dell'ordine.

L'iniziativa è promossa dalla sezione di Trapani dell'Associazione nazionale magistrati e dalla Regione siciliana, presente con l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione Mimmo Turano.

Il racconto per immagini della vita dei due magistrati approda dunque nel tribunale dove Giovanni Falcone lavorò per dieci anni, a partire dal 1996. Una tappa che segue quella al Palazzo di Giustizia di Marsala, la cui Procura fu retta da Paolo Borsellino dal 1986 al 1992.

La mostra fotografica, realizzata dieci anni fa dall'ANSA e che raccoglie le foto d'archivio ma anche le immagini private dei due magistrati messe a disposizione dalle famiglie, è stata ampliata di recente con un nuovo pannello che documenta la cattura del boss Matteo Messina Denaro, avvenuta il 16 gennaio scorso a Palermo. Nel corso del tempo la mostra fotografica, che quest'anno ha ripreso il suo tour itinerante in Sicilia grazie alla Regione Siciliana e al Fondo Sociale Europeo e con il supporto logistico della Quater Srl, e' stata visitata da migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia ed e'stata esposta anche presso la Camera dei Deputati, il Parlamento europeo di Bruxelles, l'Assemblea regionale siciliana, il Comune di Corleone e l'aula bunker dell'Ucciardone. (ANSA).