Mostra sul re del baseball Di Maggio a Isola delle Femmine

PALERMO, 05 MAR Organizzata da BcSicilia Isola delle Femmine, in collaborazione con l'associazione Isola Pittsburg Foreve, lar mostra su "Joe Di Maggio nel cuore degli isolani nell'anniversario della sua morte" è dedicata al più grande giocatore del baseball di tutti i tempi e si terrà alla Casa Museo Joe Di Maggio di via Cutino 14, a Isola delle Femmine, alle porte di Palermo. La mostra, con ingresso libero, verrà aperta al pubblico l'8 marzo e poi il 12 e 13, dalle 10 alle 13. Tra le foto esposte, quelle di Marilyn Monroe, la diva di Hollywood che sposò il re del baseball.

Figlio di Rosalia Mercurio (rammendatrice di reti da pesca) e di Giuseppe Di Maggio, pescatore, che si sporarono a Isola delle Femmine il 9 dicembre 1897. Dopo la nascita della primogenita, Adriana, la coppia si trasferisce nel 1902 a Martinez, a pochi chilometri da San Francisco, dove mette al mondo altri otto figli. Il 25 novembre 1914 nasce Joe, che nel 1931 inizia a giocare con i San Francisco Seals dove rimane per quattro stagioni, la svolta arriva il 21 novembre 1934, alla vigilia dei 20 anni, quando viene ceduto ai New York Yankees, la squadra dove rimarrà fino al 1951.

Joe Di Maggio si è sposato due volte: nel 1939 con l'attrice Dorothy Arnold e dalla loro unione nasce il suo unico figlio: Joe Di Maggio jr. Il 14 gennaio 1954 Joe sposa Marilyn Monroe, dalla quale divorzia nel giro di un anno. Nell'agosto del 1962, quando Marylin muore, Di Maggio organizza i suoi funerali pagando tutte le spese e per più di trent'anni farà recapitare sulla sua tomba un mazzo di rose rosse, tre volte la settimana.

Nell'agosto del 1955 Joe è a Roma e decide di fare visita al paese di origine dei suoi genitori. Arriva ad Isola delle Femmine e cerca il sindaco che, con sua sorpresa, ha il suo stesso cognome: Di Maggio. Il primo cittadino gli racconta la storia della famiglia. Passano ben 38 anni dalla prima visita e il 20 aprile 1993, a 78 anni, Joe si trova di nuovo a Roma, in veste di rappresentante della Federazione ItaliaAmerica, e annunzia che cinque giorni dopo sarà nel suo paese di origine per ricevere la cittadinanza onoraria, ma un malore gli impedisce di volare in Sicilia. Joe Di Maggio è morto l'8 marzo 1999 in Florida. (ANSA).