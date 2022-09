Mostra del Cinema di Venezia 2022, film, ospiti e i look delle star.

Ieri sera si sono finalmente accesi i riflettori sulla 79esima Mostra del Cinema di Venezia 2022. E il red carpet inaugurale di mercoledì 31 agosto con i primi look di attori e celebrities è solo un assaggio delle alte vette che toccherà la moda fino a sabato 10 settembre.

Inaugurata ieri sera la settanovesima edizione della Mostra del cinema di Venezia (90 anni dalla fondazione). All'attrice francese Catherine Deneuve il Leone alla carriera

Catherine Deneuve a Venezia

La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che ha dato il via ufficiale ieri alla 79/a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con una cerimonia d'apertura che ha avuto Rocio Munoz Morales come madrina.

La leonessa Catherine Deneuve

Catherine Deneuve è il primo Leone d'oro alla carriera, l'altro è stato attribuito al regista Paul Schrader. L'attrice francese, 78 anni, una delle ultime dive del cinema internazionale, immortalata da registi del calibro di Luis Bunuel, Claude Chabrol e François Truffaut, è stata onorata con la consegna del massimo premio della Mostra alla carriera 55 anni dopo che il film di cui era protagonista Bella di giorno di Luis Bunuel aveva vinto il Leone d'oro.

Il film inaugurale

Il film inaugurale è il nuovo di Noah Baumbach (Storia di un matrimonio) dal romanzo cult di Don DeLillo (che ha contribuito alla sceneggiatura) Rumore bianco, pubblicato nel 1985, ma in piena emergenza climatica e post pandemica più rilevante che mai. Protagonista è una famiglia formata dal professore Jack Gladney interpretato da Adam Driver, dalla moglie Babbette (Greta Gerwig) e dai loro figli di diversi matrimoni, sullo sfondo di una società in crisi. Le prime immagini mostrano le auto in fila che escono dalla cittadina che ospita un bucolico college del Midwest degli Stati Uniti, l'emergenza ambientale e energetica che costringe all'esodo, il mondo consumistico che quarant'anni dopo l'uscita del romanzo è ancora lo sfondo su cui accadono i fatti della società occidentale. Attesi sul tappeto rosso anche Jodie Turner-Smith e Don Cheadle e naturalmente tutta la giuria capitanata dalla Presidentessa Julianne Moore.

I look della prima serata di Venezia 2022: Rocío Muñoz Morales incanta in Armani Privé

Nella prima serata di Venezia 79, i look delle star hanno decretato già il ritorno di due grandi tendenze di stagione: il nero, colore dell’eleganza assoluta per antonomasia, e le sensuali trasparenze.

Tra le prime ad arrivare sul tappeto rosso la madrina dell’evento, Rocìo Munoz Morales: l’attrice spagnola ha sfoggiato un elegante abito Giorgio Armani Privé senza spalline bicolor bianco e nero. Un dress d’archivio con fiocco in vita della collezione couture Inverno 2008. Una vera diva!

Venezia 79, a Catherine Deneuve il Leone d’Oro alla carriera

La star della serata è senza dubbio Catherine Deneuve, a Venezia per ritirare il Leone d’Oro alla carriera. Sul red carpet ha rubato la scena con un abito rosso dalla linea essenziale a maniche lunghe, con spacco frontale. Coraggiosa e di classe!

Julianne Moore, la presidentessa di giuria in Valentino

L’altra protagonista assoluta di questa edizione, in quanto presidentessa della giuria, è Julianne Moore. L’attrice ha indossato un abito Valentino Couture drappeggiato con una gonna trasparente con cristalli e paillettes, accompagnata da un lungo mantello ricamato. Ic