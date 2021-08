Motivi validi per cui tutti dovrebbero imparare a programmare

La tecnologia sta prendendo il sopravvento nella vita di tutti i giorni. Qualsiasi oggetto, qualsiasi strumento, qualsiasi dispositivo che ogni persona usa nella vita quotidiana ha a che vedere con la tecnologia. Dalla sveglia sul telefono, alla macchinetta per il caffè, dagli smartphone ad internet, che semplifica le vite di tutti: tutti questi oggetti e molti altri ancora sono oggetti tecnologici.



E dietro ogni cosa che si trova su internet - ogni parola, ogni immagine, ogni sito web - c’è sempre qualcuno che lo ha programmato per apparire in un certo modo.

Se si vuole capire meglio come funziona il mondo della programmazione si possono seguire tante strade diverse, tutte ugualmente valide. Ad esempio, è possibile frequentare un corso aulab, tenuto online, che in 3 mesi intensivi permette agli studenti di imparare il necessario per lavorare come sviluppatori.

Quindi perché imparare a programmare? Ecco alcune valide ragioni.

Il lavoro è assicurato

Questa è l’era della tecnologia, e la crescita tecnologica non accenna a fermarsi. Dato che l’utilizzo di dispositivi tecnologici aumenta di anno in anno, ci sarà sempre una grande richiesta di programmatori. Di conseguenza, intraprendere una carriera da sviluppatore di software, sviluppatore web, analista o simili, è una buona idea da prendere da qui per almeno i prossimi dieci anni.

Non c’è bisogno per forza di una laurea

Se per intraprendere certi tipi di carriera, è d'obbligo possedere un titolo di studio particolare - come una laurea triennale o magistrale, o una specializzazione - per diventare un programmatore non sempre è così. Certe compagnie che intendono assumere dei programmatori sono molto più interessate alle abilità che i candidati sanno già mettere in pratica.

Di sicuro una laurea può aprire tante porte, ma anche certi tipi di certificazione possono fare una bella figura sul curriculum vitae.

Si può lavorare ovunque

Dato che per svolgere le mansioni di un programmatore servono essenzialmente un computer e una connessione ad internet, spesso le persone appartenenti a questa categoria possono scegliere di lavorare da remoto, in base alle regole della compagnia per la quale lavorano.

Inoltre, c’è anche la possibilità di lavorare come un freelancer. Questo permette di poter scegliere in maniera autonoma su quali progetti lavorare, con chi e da dove: per questo motivo negli ultimi anni sono aumentati notevolmente i programmatori freelance, perché riescono a trovare la giusta combinazione tra lavoro, vita privata e possibilità di viaggiare.

È possibile creare di tutto

Saper programmare dà l’opportunità di digitalizzare le proprie idee. Chi è in grado, può creare un’applicazione dei propri sogni, con tutte le funzioni che non trova in altre, e metterla sul mercato, rendendola disponibile per chiunque ne abbia bisogna.

Il guadagno è alto

Per molti i soldi rappresentano il principale motivo per lavorare. Molti lavori per programmatori pagano in media di più rispetto ad altri.

Saper programmare significa anche capire come funzionano i software

In generale, in pochi si soffermano a pensare su come un computer funziona realmente. Ma programmare può avvicinare al mondo dei software, dei programmi, dei dispositivi e dei siti web, e può aiutare a capirli meglio.

La pazienza è fondamentale

Quando si impara a programmare si fanno prove ed errori, che devono essere visti come un modo per capire meglio e per apprendere nuovi modi per risolvere i problemi: l’importante è non fermarsi al primo ostacolo, ma continuare ad imparare e avere pazienza.



Creatività e abilità tecniche

Per programmare sono necessarie diverse competenze tecniche, ma anche altre qualità: è fondamentale saper trovare soluzioni ad eventuali problemi, ma è importante anche usare delle soluzioni creative, e dare sfogo al proprio lato più estroso.