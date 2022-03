Moto, si alza numero di furti quotidiani: quali sono i modelli più rubati

I ladri non vanno mai in vacanza, soprattutto quando gli viene data la possibilità di agire. Ecco che in Italia torna a salire il dato relativo al numero di furti quotidiani, specialmente per quel che riguarda le moto, spesso le prede più facili per chi ha le giuste competenze per portarle via. Ci sono ovviamente alcuni modelli che fanno gola ai ladri, più di altri, per un’ovvia questione di valore economico e di appetibilità sul mercato, oltre ovviamente per il valore dei pezzi di ricambio. Vediamo quindi quali sono i numeri, i modelli più rubati e altre informazioni utili.

In aumento il numero dei furti di moto in Italia

Stando ad una recente indagine, nella Penisola si volatilizzano ogni giorno circa 70 moto, scooter compresi, il che testimonia un certo fermento da parte dei ladri. I numeri sono ovviamente in rialzo rispetto al 2020 e al 2021, segnati rispettivamente dallo stop alla circolazione del lockdown e delle zone rosse. Come difendersi? Nel caso in cui non fosse mai stata fatta, per i possessori di una due ruote è consigliabile dare uno sguardo ad alcuni portali in cui è possibile fare online il calcolo dell’assicurazione moto. In questo modo si potrà trovare un’opzione adatta per le proprie esigenze, ottenendo una preziosa copertura assicurativa in caso di furto.

Va però detto che la situazione non è uguale in tutta Italia, perché certe regioni vengono bersagliate più di altre. Al punto che addirittura l’80% dei furti di moto si concentra in sole sei regioni, ovvero la Sicilia, la Campania, la Puglia, la Lombardia, la Toscana e il Lazio. Altri dati che meritano di essere sottolineati? L’efficacia delle tecniche di ritrovamento non è molto alta, tanto che solo il 36% dei veicoli rubati viene poi ritrovato. Molto spesso dipende da un fatto: le moto vengono depredate per trovare i pezzi di ricambio, quindi vengono totalmente smontate e “smaltite”.

Quali sono i modelli di moto che fanno gola ai ladri?

Per una questione di valore economico, e per la necessità dei ricambi, ci sono alcune moto che più di altre vengono messe nel mirino dai ladri. La più rubata in assoluto in Italia è la Honda CBR-RR, di cui esiste anche una versione che scende in pista nella Superbike. A seguire un’altra sportiva, la Yamaha YZF, una delle dueruote più amate e preziose in circolazione. Il podio si chiude con la Suzuki GSX-R, che viene ricercata dai ladri soprattutto per il valore enorme dei pezzi di ricambio. Giù dal podio si trovano altre moto troppo spesso oggetto di furto, come nel caso della Honda Hornet, e della Kawasaki Z 750, che chiude le prime 5 classificate.

Anche la Ducati Monster viene particolarmente apprezzata dai ladri, e non potrebbe essere altrimenti, per via del suo valore economico. Un discorso simile vale per la Kawasaki Ninja e per la BMW R 1200GS. La classifica si chiude con la Yamaha XT e la Triumph Speed Triple. Naturalmente è importantissimo, oltre all’assicurazione, poter contare sui dispositivi antifurto come il bloccadisco e la catena.