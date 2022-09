Motorshow a Villabate, pilota perde passeggera in curva VIDEO

Villabate, Pa - Nel'affrontare la gimkana a tutto gas, l'automobilista si perde la passeggera seduta nel sedile anteriore: è successo ieri durante un motorshow a Villabate, in provincia di Palermo. Non è chiaro se la donna avesse la cintura allacciata, certamente lo sportello non aveva la sicura inserita: ad ogni modo, la poveretta se la sarebbe cavata solo con qualche graffio. Il video, che alleghiamo di seguito, è stato condiviso su Instgram dalla pagina social "Sicilia VHS".