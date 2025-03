Mount Etna: tante Università al lavoro per uno straordinario progetto di tutela paesaggistica

Sono diversi gli atenei internazionali che hanno collaborato al progetto Mount Etna svoltosi presso la sede del Parco a Nicolosi. Tra questi figurano quelli di Catania, Palermo, Napoli, Madrid, Barcellona e Smirne, mentre le figure interpellate annoverano geologi, archeologi e vulcanologi. L'obiettivo è collaborare per un ampio progetto di tutela del paesaggio dominato dalla pietra vulcanica, quindi esplorare nuovi scenari per la salvaguardia dei luoghi, per la riqualificazione dei ruderi e per la valorizzazione del sottosuolo archeologico.

Il progetto Mount Etna punta a sviluppare un nuovo modello di riqualificazione

"Mount Etna. Abitare il vulcano, memorie, tecniche, natura" è un laboratorio di ricerca promosso dall'Ente Parco dell'Etna in collaborazione con l'Archeoclub d'Italia e patrocinato dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia. L'obiettivo, ha spiegato l'architetto Francesco Finocchiaro, Direttore del Dipartimento Architettura e Paesaggi dell'Archeoclub, è sviluppare un modello innovativo di riqualificazione territoriale, che verta sulla fruizione dei ruderi situati nella zona etnea. Il progetto prevede il perseguimento di un'antropizzazione rispettosa del vulcano e, al contempo, dei principi che fanno capo all'UNESCO. Protagonista, ovviamente, sarà anche il paesaggio circostante, dominato dalla pietra vulcanica. Il programma, infatti, terrà conto dei luoghi, delle loro caratteristiche e della loro storia per sviluppare nuove modalità costruttive, possibili grazie a un uso consapevole dei materiali. I vincoli presenti sono tanti, essendo l'Etna protetto dall'UNESCO e dall'omonimo parco nazionale. Il programma partirà dalla pietra naturale, il materiale più sostenibile in assoluto, con l'obiettivo di esplorare il suo uso nella ricostruzione del paesaggio antropico, tra case, recinti, sentieri, rifugi e chiese. Per trasformare in realtà quanto detto, Archeoclub d'Italia ha messo e continuerà a mettere in campo idee e progetti innovativi, cercando di realizzare un'importante rete tra istituzioni e mondo accademico. Insomma, in Sicilia sta nascendo un modello che mira a valorizzare le pietre identitarie, pronto ad essere esportato nel resto d'Italia e non solo, allo scopo di recuperare il paesaggio esistente e integrarlo alla perfezione con i manufatti antichi e moderni.