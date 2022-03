Mozione per ripulire il litorale da Marina di Acate a Scoglitti

Acate - La deputata 5 stelle Stefania Campo ha presentato una mozione all’Ars per includere il litorale tra Marina di Acate e Scoglitti nella lista dei siti da bonificare, grazie ai 500 milioni di fondi specifici del Pnrr: dei 36 individuati da Palazzo d'Orleans, infatti, non ce n'è nemmeno uno in provincia di Ragusa.

Pazzesco se si pensa al tratto di battigia lungo 7 chilometri sequestrato a gennaio per disastro ambientale: tonnellate di spazzatura sepolta sotto le dune, con strati alti anche cinque metri di rifiuti plastici e non biodegradabili. Parliamo di complessivi 62mila mq di costa, sigillati dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo da più di un mese.