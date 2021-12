Chiaramonte Gulfi - Otto dei dodici consiglieri del civico consesso di Chiaramonte Gulfi hanno presentato la mozione di sfiducia al sindaco Iano Gurrieri. Per passare la mozione ha bisogno di otto voti.

E' stata presentata nei termini, perchè nel semestre bianco non sarebbe più possibile votarla. Chiaramonte torna al voto in primavera.

Il presidente del consiglio ha 30 giorni dal 10 dicembre -data di protocollo della mozione - per calendarizzare il voto.