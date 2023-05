Muore a 35 anni la ballerina Maria Miceli

Brescia - Il mondo dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Maria Miceli: la ballerina residente a Menerbio, nel bresciano, è morta a soli 35 anni. Aveva lavorato in teatro e in televisione, anche come attrice, prendendo parte ad alcuni programmi trasmessi sulle principali reti nazionali. Tra questi, spicca "Camera Café", indimenticabile sitcom targata Mediaset, andata in onda per sei stagioni su Italia 1. La ballerina aveva incantato il pubblico anche nel videoclip del singolo "Grande Amore" de Il Volo, uno dei brani più amati del trio.

Nel suo ultimo post diffuso su Instagram e Facebook, aveva pubblicato la frase «Love is the bridge between you and everything»: L’amore è il ponte tra te e tutto», un verso tratto da una celebre poesia di Jalal ad-din Rumi, meglio noto come Rumi, il più grande tra i poeti mistici persiani. Proprio sui social, sono decine i messaggi di cordoglio che affollano le bacheche di amici e conoscenti della ballerina.

Con la sua scomparsa lascia la madre Annarita e il padre Raffaele, oltre a cinque fratelli: Teresa, Alelign, Maddalena, Selam e Andualem.

Maria Miceli, nata da padre beneventano e madre siciliana, ha nutrito sin da bambina l'amore per la danza che, infatti, l'ha accompagnata nella sua crescita, tanto personale, quanto artistica. Dopo essersi diplomata in danza classica e contemporanea era infatti diventata coreografa e direttrice artistica, senza trascurare anche gli studi e laureandosi in lettere antiche e in archeologia, assecondando anche la sua passione per la cultura mediorientale. Il suo talento le ha permesso di prendere parte a spettacoli in giro per l'Italia e per i più importanti teatri del mondo. Era poi entrata attivamente in diversi corpi di ballo della tv generalista, è infatti comparsa in numerosi programmi in Rai, Mediaset e anche su Sky.

Da ballerina, ma amante dell'arte e delle nuove possibilità di fruizione di quest'ultima, era da sempre attiva nel campo della sperimentazione e dell'innovazione, come riportato dal Giornale di Brescia, Miceli aveva dichiarato parlando delle nuove forme di spettacolo: "Il Covid sta cambiando il mondo e le persone vogliono fruire in sicurezza gli spettacoli. La soluzione è sentire la vicinanza con gli spettacoli, anche senza contatto fisico". Tanti i messaggi di cordoglio da parti di coloro che avevano avuto modo di conoscerla e condividere momenti delle loro vita insieme.