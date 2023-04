Muore improvvisamente in Calabria padre Tolaro, originario di Scoglitti

Paola - È scomparso sabato 29 aprile 2023 all’età di 40 anni padre Giovanni Tolaro, sacerdote dell’ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Il religiono era nativo di Scoglitti, Vittoria, e in quella frazione era cresciuto.

Una triste notizia, giunta sabato 29 aprile 2023, ha scosso la città di Paola durante i solenni festeggiamenti per San Francesco, Santo Patrono della città e della Calabria. Presso l’ospedale cittadino, all’età di soli 40 anni si è spento improvvisamente padre Giovanni Tolaro, sacerdote dell’ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, nativo di Scoglitti, in provincia di Ragusa. “Una vita purtroppo breve – fanno sapere dal santuario regionale di San Francesco di Paola -, ma ricca di passione per la Chiesa, per il suo San Francesco di Paola e per l’ordine dei Minimi di cui faceva parte”.

Numerose a Paola e non solo la notizia della scomparsa del giovane religioso è stata accolta con dolore ed esprimendo messaggi di cordoglio per la famiglia e per l’ordine. Tra queste, quella dell’amministrazione comunale: “L’improvvisa tragica scomparsa di padre Giovanni Tolaro ci lascia sgomenti. L’amministrazione comunale, il sindaco Giovanni Politano, insieme alla città di Paola tutta si stringe al dolore dei Frati Minimi del Santuario per la prematura dipartita di un giovane sacerdote dalla fede profonda e incrollabile che ha saputo trasmettere sempre a tutti coloro che lo hanno incontrato. Uniti nella preghiera siamo certi che con l’amore di San Francesco di Paola veglierà sempre su di noi”.

Padre Giovanni Tolaro riposerà nel cimitero di Scoglitti, dove il 2 maggio si terrà una messa.