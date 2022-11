Muore in un incidente in Puglia infermiere emigrato siciliano di 32 anni

Lecce - Un uomo di 32 anni è morto, mentre un 21enne è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte. È il drammatico bilancio dello schianto frontale avvenuto nella tarda serata del 3 novembre, lungo la statale 275, nel tratto compreso tra i comuni di Nociglia e Montesano Salentino. A perdere la vita è stato Alessandro Santoro, di origini siciliane ma residente in Puglia.

Il violento impatto è avvenuto tra una Fiat Punto ed una Opel Tigra ed è stato purtroppo fatale per il conducente della prima vettura, Alessandro Santoro originario di Marsicovetere (Potenza) ma domiciliato a Zollino, in provincia di Lecce, per il quale non c’è stato nulla da fare. A bordo della Tigra viaggiava invece una coppia di 21enni - lui di Nociglia, lei di Tricase - che è poi stata trasportata a sirene spiegate in ospedale dalle ambulanze del 118: a farne maggiormente le spese è stato, come detto, il ragazzo che si trovava al volante, ora ricoverato con prognosi riservata. Ferite fortunatamente più lievi per la giovane, giunta in ospedale in “codice giallo”. L’incidente , oltre che dalla velocità, potrebbe essere stato causato anche dalla scarsa visibilità sulla strada a causa della fitta nebbia calata ieri sera su tutto il Salento. L’esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità sono al vaglio dei carabinieri.