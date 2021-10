Murale gigante nel cimitero: oltraggio o opera d’arte?

Trapani - Meno male che è stato fatto decurtando gli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, perché se l’avessero dovuto pagare i trapanesi di tasca propria le polemiche sarebbero state ancora più roventi. Parliamo del murale che il collettivo uruguaiano Licuado sta realizzando su uno dei prospetti della zona Nord del cimitero comunale. L’opera fa parte del progetto di arte urbana "Trap”, che non ha nulla a che vedere col grande allenatore di calcio ma significa “Trapani Public art". A parecchi cittadini affezionati del luogo sacro sta facendo storcere questo ammodernamento grafico, che stravolgerebbe la memoria e la sobrietà del posto.

"Critiche pretestuose - ribatte Stefania Campo, deputata regionale e presidente dell’associazione che finanziato il dipinto -. L’arte è sempre stata usata nei luoghi sacri, e forme del genere sono presenti nei cimiteri di tante città italiane e del mondo”. Lo fanno gli altri quindi va bene, il ragionamento della politica, avulso da cultura e tradizioni locali: è ora di sprovincializzarle, guardando alla Bolivia. Nella visione poetico-urbanistica della grillina “il cimitero di Trapani è collocato all’interno della città e dialoga con tutti i cittadini e con il fronte a mare". Cosa si dicano in questi discorsi dall'oltretomba non è dato sapere, però c’è “un rapporto diverso” con i residenti rispetto ai soliti camposanti di periferia.

“Questo - continua - non significa che a Trapani si tenti un’operazione di annullamento del dolore e del silenzio che tale luogo impone, ma semplicemente che bisogna tenere in considerazione anche altri aspetti e relazioni che il cimitero innesca con il suo tessuto urbano” rendendolo quindi un po’ più pop e colorato, così da inserirsi meglio tra un cinema multisala e un centro commerciale. La Campo è una politica nata, e a sostegno della scelta sfoggia argomentazioni filosofiche - “siamo portati a pensare che i cimiteri siano i luoghi dei morti, ma in realtà sono luoghi frequentatissimi dai viventi” – condite da nozioni etnoantropologiche: “E’ dalla notte dei tempi che gli uomini si prendono cura dei propri defunti attraverso l’arte”.

Non mancano riferimenti all’archeologia - “spesso troviamo proprio nei cimiteri sculture, bassorilievi, opere pittoriche” - e alla sociologia: “Nel XXI secolo la principale forma di espressione artistica sono i graffiti e i writers, quindi è normale affidarsi a un linguaggio così contemporaneo e del resto - insiste - lo hanno già fatto in tante altre città del mondo”. Il disegno raffigura Enea e Anchise e altri temi mitologici, quindi non manca l’epica virgiliana della “storia di Trapani, il rapporto fra l’uomo che entra in contatto con le generazioni passate e future: questo conferisce all’opera un messaggio legato alla memoria, che solo se tramandata diventa eterna”. Ma, soprattutto, Comune e Soprintendenza hanno già firmato l’ok e quindi - è il caso di dirlo - pace all’anima loro.