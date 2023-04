Musica, esce “Battiti Asincroni”

Modica - Esce per l'etichetta siciliana Isulafactory “Battiti Asincroni” Vol.1, esordio discografico dell'eclettico polistrumentista jazz Roberto Barni e il suo Choice Quartet. Otto tracce come primo capitolo di un progetto che affonda le sue radici nel lungo percorso musicale, fatto di composizioni e collaborazioni, che Roberto Barni ha sviluppato negli anni. Il secondo volume uscirà sempre per Isulafactory a fine novembre 2023.

L'ascolto di quest'album, vi offre un biglietto gratuito per un lungo viaggio intorno al mondo: suoni che si fondono con i profumi intensi di un suk arabo o con l'aroma forte di caffè in una kafana di Belgrado. Un'immersione nelle calde note di una dolce ballata ascoltata in un pub irlandese, oppure nell'atmosfera swingante di un fumoso jazz club della 52a strada di New York.

Il titolo di questo di questo progetto, “Battiti asincroni”, intende testimoniare la predilezione e profonda fascinazione del musicista di Modica per i tempi dispari, che si fondono in una danza scomposta ma metodica, un gioco che trae la sua liceità dalla libertà che la musica, e in particolare il jazz, concede e auspica a se stessa. Composizioni mai banali, piene di parti ricercate e a volte complesse, in cui i due sax si rincorrono, si amalgamano e si intrecciano in un suono che guarda al jazz prog degli anni 70, con una base ritmica intensa e spesso “asincrona”.

I Choice Quartet sono Roberto Barni, compositore di tutti i brani alla battteria e al contrabbasso in alcune tracce, Armando Barni al sax alto, Sergio Battaglia al sax tenore e Massimiliano Gintoli al basso elettrico. L'album verrà pubblicato in CD distribuito a livello internazionale dalla Lizard Distribution di Treviso. Ascolta "Battiti Asincroni" su Spotify link Spotify "Battiti Asincroni" Choice Quartet