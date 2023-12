Musica, esce oggi Choice Quartet di Roberto Barni, "Battiti asincroni"

Modica - Continua il viaggio che i Choice Quartet ci offrono con il secondo volume di "Battiti Asincroni". Anche in questo secondo capitolo, sono presenti otto tracce con sette brani originali di Roberto Barni e la rielaborazione di un brano della tradizione siciliana. Si chiude così il cerchio attorno a questo progetto molto articolato, intriso di atmosfere che accompagnano l'ascoltatore per i quattro angoli del mondo: dai suoni tipici dei paesi balcanici, a quelli arabi, passando per le note di un Inno dedicato al santo patrono di una cittadina siciliana. Il jazz, comunque, è il veicolo propulsore di questo viaggio, sostenuto da ritmi dispari molto affascinanti. Il gruppo, produce un impatto sonoro molto originale con brani mai banali che catturano l'attenzione già dal primo ascolto. Choice Quartet sono Roberto Barni, compositore di tutti i brani, alla batteria e al contrabbasso in alcune tracce, Armando Barni al sax alto, Sergio Battaglia al sax tenore e Massimiliano Gintoli al basso elettrico.

ascolta l'album sulla tua piattaforma preferita.