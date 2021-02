Musica, escono oggi i brani inediti di Shebab Lou Bady & Scucces

Modica - Nuova pubblicazione per Isulafactory, esce infatti oggi l'EP di tre brani della coppia inedita Shebab Lou Bandy & Scucces. Sarà vero che il Rap sta bene su tutto?

La risposta c'è ed è celata dietro ai brani di questo EP. Due anime apparentemente lontane e allo stesso tempo molto vicine che si incontrano per mettere insieme i propri ricordi, le reliquie lasciate per strada ma mai realmente perdute.

Così all'interno dei tre brani si celano alchimie musicali che partono dal rap passando per la trap e approdano su isole lontane passando tra atmosfere Jazz, Soul, sonorità Ambient fino ad arrivare alla musica per film. Una costante ricerca nei suoni e nei testi che partono da lontano per arrivare all'interno di noi stessi, nascondendo simboli, messaggi e segreti (il primo è più evidente è la simbologia legata al numero 3 e al suo significato) che parlano degli altri ma allo stesso tempo di noi stessi.

Tre Brani: 3 Rammendi, Savana, Vertigo, tre musicisti: oltre ai sopracitati Shebab Lou Bandy (alias. Sebastiano Milluzzo) e Salvo Scucces nel secondo brano troviamo il featuring del sassofonista siciliano Sergio Battaglia. Ascolta il brano.