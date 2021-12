Musica: dal 24 giugno, al via seconda edizione del Sicilia Jazz

PALERMO, 28 DIC Dal 24 giugno, al via la seconda edizione del Sicilia Jazz Festival. La promozione dell'evento passa anche dall'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, perché grazie alla collaborazione con la Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, è stata installata nella sala imbarchi del terminal passeggeri la mostra fotografica promozionale dedicata alle Storie del Jazz a Palermo, con un percorso storico di avvenimenti e concerti legati agli ultimi 50 anni di vita della nostra terra realizzati dalla Orchestra Jazz Siciliana Fondazione The Brass Group.

Alla presentazione dell'installazione erano presenti, tra gli altri, il capo di gabinetto dell'assessorato al Turismo, Marcello Giacone, l'amministratore delegato di Gesap Giovanni Scalia e Raoul Russo, vicepresidente del Brass Group, che ha annunciato i primi nomi degli artisti internazionali che hanno aderito all'invito a partecipare al Festival. In prima assoluta in Sicilia gli Snarky Puppy, la band jazz e fusion di Brooklyn guidata dal bassista, compositore, produttore Michael League che ha vinto diversi premi tra cui nel 2017 il Grammy Award per Migliore Album Strumentale Contemporaneo e Down Beat li ha considerati la Miglior Band dell'Anno. Altro fiore all'occhiello del Sicilia Jazz Festival è la cantante jazz statunitense Dianne Reeves, conosciuta tanto per le sue performance live, quanto per i suoi dischi. Insieme a Dee Dee Bridgewater, Diana Krall e Cassandra Wilson, è considerata una delle più importanti interpreti femminili di jazz del nostro tempo. (ANSA).