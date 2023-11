Musica, il video di Mario Biondi a Palermo, per la regia di Caccamo

Palermo - Mario Biondi omaggia Palermo, aderendo al progetto Manifesto. Amore a cielo aperto, curato da Stefania Morici e Maurizio Corvaia. Il cantautore è protagonista di un video, realizzato sotto la guida del regista modicano Giovanni Caccamo (Modica, 1966), pensato per mostrare le bellezze del capoluogo siciliano. In questo inno d’amore alla città, tra palazzi, vicoli e monumenti, Mario Biondi canta la sua nuova incisione di My favourite things, offrendo quell’anima soul jazz che da sempre lo contraddistingue.

«Questo video è portavoce della bellezza come progresso, l’arte come linguaggio universale e multiforme in una città che da sempre vive di contaminazioni» dice Mario Biondi. «Siamo immersi in un patrimonio immenso, che purtroppo spesso diamo per scontato. Dobbiamo invece ricordarci ogni giorno che la bellezza ci rende migliori e ci fa stare bene, bisogna tutelarla anche nei piccoli gesti del quotidiano».

L’omaggio a Palermo, città dalle mille anime, è stato avviato con una mostra di arte urbana, organizzata nel mese di luglio scorso. Qui l’artista Davide Puma ha celebrato il capoluogo siciliano in modo insolito e non convenzionale. Diversi cartelloni pubblicitari sono stati invasi da personaggi poetici, dal fascino particolare. Un tuffatore in un campo di girasoli, una mucca che vola, una ballerina e una santa su un cavalluccio marino. E proprio questi personaggi colorati e vivaci continuano a vivere nel video con protagonista Mario Biondi, portavoce di una Palermo multiforme e autentica. «La mostra è nata dalla voglia di trasmettere messaggi di energia pura e bellezza» spiega l’artista Davide Puma. «Abbiamo scelto un forte mezzo di comunicazione come i manifesti, e immagini positive che meravigliassero chi le guarda. Oggi si aggiungono la musica e la voce potente di Mario Biondi, per dire a questa città che le vogliamo bene».

Il progetto Manifesto. Amore a cielo aperto è stato realizzato in collaborazione con Grand Hotel et Des Palmes e Alessi; con il patrocinio del Comune di Palermo, dell’Assemblea Regionale Siciliana e della Sicilia Film Commission.