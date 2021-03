Musica leggerissima, TikTok, vincono Colapesce e Dimartino

Spopola Musica leggerissima di Colapesce Dimartino. Una canzone che ha già conquistato il disco di platino. Il brano in gara all'ultimo Festival di Sanremo, ora è diffusissima anche su TikTok.

Con oltre 70.000 video creati, la canzone di Colapesce (@colapesce) e Dimartino (@dimartino_official) è una delle più amate dalla community perché ha saputo stimolare e ispirare la creatività: i video condivisi con l'hashtag #MusicaLeggerissima hanno superato 25 milioni di visualizzazioni.

Per continuare a portare allegria e ad ispirare la creatività, Colapesce e Dimartino hanno curato una playlist di canzoni 'leggerissime' che è da oggi disponibile in app. Oltre ai brani tratti dal loro nuovo album "I mortali", hanno selezionato successi internazionali, da "Dimension M2" degli Stereolab a "Un Caid" degli Aksak Maboul, e anche grandi classici come "Le femme d'argent" degli Air.

"Da quando questa canzone è uscita è come se fosse diventata di tutti e non appartenga più a noi. Vederla così apprezzata anche da un pubblico che non avevamo mai immaginato potesse affezionarsi alla nostra musica ci riempie di orgoglio e di gioia. Un abbraccio a tutte e tutti gli amici di TikTok!", dicono i due artisti.

Mara Maionchi (@maramaionchi) l'ha amata subito, Ludovica (@lodovicav) e sua nonna hanno guardato insieme Sanremo e prima ancora della finale del Festival sono rimaste conquistate dal sound. Musica Leggerissima la conoscono tutti, anche le statue del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (@martamuseo) e i disegni del ventriloquo Nicola Pesaresi (@nicola_pesaresi). E ci sono anche le interpretazioni di Mattia (@mattiasings) e di Harry (@harrygose_real) rispettivamente in francese e dance.

Versione classicissima con il violino di Mariella Papanaga (@mariellapapanaga).

Peppezero (@peppezero) ha attualizzato la canzone scherzando sulle imminenti festività Pasquali: la sua Tuta Leggerissima ha conquistato anche Eleonora Abbagnato. Francesco (@hi_iamso) e Elena Faggi (@white.h3aven) - che hanno partecipato nella categoria Giovani al Festival 2021 - la cantano tutto il giorno, insieme.

IL TESTO DELLA CANZONE

Se fosse un'orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo

Di violini e guai

I tamburi annunciano un temporale

Il maestro è andato via

Metti un po' di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre, ma non troppo

Metti un po' di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non esce fuori col temporale

Il maestro è andato via

Metti un po' di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre, ma non troppo

Metti un po' di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Rimane in sottofondo

Dentro ai supermercati

La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri assolati

Che rimbomba leggera

Si annida nei pensieri, in palestra

Tiene in piedi una festa anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza animale

Metti un po' di musica leggera

Metti un po' di musica leggera

Metti un po' di musica, metti un po' di musica

Metti un po' di musica leggera

Metti un po' di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre, ma non troppo

Metti un po' di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno