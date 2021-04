Musica, nuovo singolo di Salvo Scucces

Modica - "Solo". Semplice brano nostalgico per pianoforte. Esce oggi il nuovo singolo del musicista modicano Salvo Scucces. Il brano si chiama "Solo" ed è dedicato a tutti i pianoforti nei teatri, nelle sale da concerto, nei pub e negli aeroporti che ormai da troppo tempo sono in silenzio, con la speranza che possano presto tornare a suonare.

Salvo Scucces è un polistrumentista, autore, arrangiatore, produttore artistico, componente della band siciliana VeiveCura, molto attivo sia in progetti solisti e che con altri artisti. Laureatosi al conservatorio di Milano in percussioni classiche ha all’attivo numerosi attività musicali sia in ambito classico, contemporaneo, jazzistico e moderno collaborando con varie formazioni orchestrali, da camera e jazzistiche. Ha all’attivo varie incisioni discografiche e partecipazioni a trasmissioni radiofoniche per RAI Radio3. Il brano Solo qui.