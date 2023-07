Musica, pubblicato "Time", il nuovo singolo di Anzwart

Modica - Esce su tutte le piattaforme di streaming il "Time" il nuovo singolo di Anzwart, eclettico musicista e produttore di Pordenone per l'etichetta siciliana Isulafactory: il profondo nord che incontra il profondo sud in quella dimensione universale che è la musica.

Un viaggio attraverso ambienti contaminati di suoni sintetici, cinematici e ricercati, che si sentono addosso in un respiro avvolgente. Un trip caldo e inebriante in cui il sound crea un atmosfera visiva e immaginaria, fatta da figure virtuali che tendono la mano per rapire l'ascoltatore e portarlo via in un mondo parallelo.

Non per niente le performance dell'artista friulano sono spesso accompagnate da visual che lui stesso compone. Ne scaturisce una ricercata dicotomia sensoriale tra la parte musicale, fatta di suoni contemporanei e futuristici, e l'immediatezza delle immagini .

Elettronica, sintetizzatori e suoni sperimentali sviluppati dalla chitarra elettrica, fanno di "Time" un incontro di sensazioni tra Ambient e Frozen IDM.

Prima traccia che inaugura la collaborazione tra l'arista e la giovane casa discografica di Modica, aperta quest'ultima alle sonorità ricercate tra jazz ed elettronica.

ascolta "Time" sulla tua piattaforma preferita