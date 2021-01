Musumeci il responsabile, stavolta è l’unico che merita un applauso

Ragusa - Nell’Italia delle mezze misure Nello Musumeci è stato l’unico ad ascoltare la voce di medici e scienziati, a guardare i pallini di cui si stava riempiendo la sua regione. In una situazione di reiterato allarme internazionale, con cronache quotidiane di ricoveri, infezioni e tragiche scomparse, le uniche altre due zone rosse per decreto sono Lombardia e Bolzano, che hanno fatto ricorso un minuto dopo il varo dell’ultimo Dpcm. “Aumenta il rischio di epidemia controllata” avvertiva il Cts fino a un minuto prima. Verrebbe da chiedersi dov’è l’allarme a cui da mesi veniamo richiamati ogni giorno, da esperti e non, se la penisola è ancora quasi tutta arancione o gialla. Ci mancava solo qualche bianco per completare il quadretto.

Tra tanti “responsabili” a cui si sta dando la caccia in queste ore per dare ossigeno alla legislatura, va dato atto al governatore siciliano dello spirito istituzionale sfoggiato nell’occasione: anziché sovvertire un’ordinanza nazionale, mettendo in discussione il lavoro di un comitato scientifico, l’ha “concordata” preventivamente. Stringi stringi, non è che da arancio a rosso cambi molto visto che si fa prima a dire quali negozio chiudono: abbigliamento e poco altro. Hai voglia a verificare che si una esca una volta per andare a trovare qualcuno dopo la spesa, il lavoro, il bambino, la farmacia, la sgambata e il cane. Senza validi motivi, coprifuoco e spostamento fuori regione restano vietati pure in giallo. La responsabilità di ciò che sarà, è sempre stata nostra. Invece l’irresponsabile Fontana – con una Lombardia diventata un caso mondiale che, quando finirà tutto, sarà studiato dalle generazioni future – considera il rosso una “punizione immeritata” e tale Arno Kompatscher, dall’alto della sua competenza nelle cabinovie altoatesine, “sbagliato e inaccettabile”. Forse non gli hanno detto che l’Austria, a cui si sentono tanto vicini, ha allungato il lockdown sino ai primi di febbraio.

Vedranno loro, con i loro statisti, di che colore saranno: significa - neanche troppo tra le righe - mettere in discussione non solo l'autorità e l'autorevolezza di un governo che, per quanto fragile, guida ancora uno Stato, ma anche di tecnici e scienziati che, se non erano esperti, nel frattempo lo saranno diventati per forza. Non è un campanilistico misconoscimento dei ruoli, inaugurato adesso che l'esecutivo è in crisi nera: da anni macera in un federalismo che non può riguardare beni primari, fondamentali ed essenziali come salute e istruzione, dove mostra tutti i suoi limiti come approccio. Un applauso a Musumeci, allora. Peccato solo per la giunta al maschile come un collegio benedettino, che grida ancora vendetta.