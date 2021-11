Musumeci incontra Salvini a Roma,ministri Lega ci sostengano

PALERMO, 10 NOV Incontro stamani a Roma tra il leader della Lega Matteo Salvini e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. "Ai ministri della Lega chiedo di sostenere convintamente, all'interno del governo, le istanze della Regione siciliana" è il messaggio che il governatore ha voluto affidare a Salvini; all'incontro presente anche il segretario del Carroccio nell'Isola, Nino Minardo.

In particolare, Musumeci ha evidenziato l'opportunità di realizzare a Catania lo stabilimento Intel, per la produzione di semiconduttori, come già richiesto al ministro Giancarlo Giorgetti, e di istituire nell'Isola una scuola di alta formazione per il personale alberghiero, come anticipato al ministro Massimo Garavaglia. Il senatore Salvini ha assicurato il massimo impegno della rappresentanza governativa della Lega a favore della comunità siciliana, anche sul fronte del Pnrr, per cogliere appieno le opportunità di crescita dell'Isola. (ANSA).