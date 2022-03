Militello Val di Catania - Il genio civile di Catania sta celebrando una gara, per conto del Governo regionale presieduto da Nello Musumeci, per realizzare i box per cavalli nella tenuta di Ambelia, nella natia Militello Val di Catania.

Nella città delle origini, negli anni scorsi, il presidente Musumeci, noto appassionato di cavalli, ha già fatto spendere 10 milioni di euro.