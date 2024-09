Napoli, "miracolo di San Gennaro": il sangue si scioglie prima della messa

Napoli - Al Duomo di Napoli si ripete la tradizionale liquefazione del sangue del santo Patrono San Gennaro, evento che avviene tre volte l’anno. L'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha annunciato il fenomeno ai fedeli presenti alle 10 in punto, prima della celebrazione eucaristica. La reliquia è stata portata all'altare maggiore dai seminaristi, e l'ampolla conteneva già sangue in stato liquido. Numerose personalità erano presenti alla cerimonia, inclusi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, insieme a fedeli e autorità locali. La Cattedrale rimarrà aperta fino a sera per accogliere i visitatori.