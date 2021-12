Napoli, San Gennaro ha fatto il miracolo: il sangue si è sciolto. VIDEO

Napoli - Il miracolo è avvenuto. Dopo una giornata intera di preghiere il sangue di San Gennaro si è "sciolto". La liquefazione è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18, mentre diversi fedeli erano riuniti in Duomo per pregare. Fino a qualche ora fa - dopo i tentativi di questa mattina -, infatti, il sangue racchiuso nelle ampolle non si era ancora liquefatto.

Una grande gioia non solo per i presenti, ovvimente, ma per tutti i napoletani che oggi ricordano il cosiddetto "miracolo laico". Dopo tanta attesa il prodigio si è ripetuto, anche grazie alle preghiere delle "parenti" che hanno intonato e rivolto a "faccia gialla" le proprie litanie.