Narciso Mostarda nuovo commissario alla sanità in Calabria

Roma - Il nuovo commissario della sanità in Calabria sarà Narciso Mostarda. Dopo le rinunce di Cotticelli a Gaudio, passando per Zuccatelli, il premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza sono orientati a chiudere l’accordo sul nome del medico laziale che dirige la Asl Roma 6. Gradito al segretario del Pd, Nicola Zingaretti, Mostarda non dispiace al centrodestra calabrese.