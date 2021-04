Nasce a Scicli il Centro Veterinario VetPet

Scicli - Gli amici a quattro zampe hanno un amico in più. Si chiama VetPet il il centro veterinario di recente apertura in via Amendola, traversa di viale I Maggio, a Scicli, dove potete trovare il supporto necessario per i vostri animali.

Le dottoresse Lorella Blandino e Tatiana Venuti, dopo una lunga esperienza acquisita in anni di lavoro presso altri studi medici, hanno aperto questo centro veterinario, animate dal grande amore e dalla passione verso il mondo degli animali. Nel centro veterinario si eseguono visite per cani e gatti, prestazioni veterinarie specifiche e soprattutto esami diagnostici con supporto di strumentazioni all'avanguardia.

Assicurato anche il Pronto Soccorso Veterinario e servizio di Day Hospital.

Visite cani e gatti

Per evitare ogni genere di problematica legata alla salute di cani e gatti, è necessario periodicamente e in presenza di specifici sintomi rivolgersi a un centro veterinario specializzato. Si esegue anche profilassi vaccinale e parassitaria, iniezione microchip.

Prestazioni veterinarie

Nel centro veterinario viene posta massima attenzione alla salute degli animali, e vengono fornite prestazioni veterinarie di qualità.

Esami di diagnostica

Fiore all’occhiello è l’esecuzione di visite specialistiche di medicina interna e diagnostica per immagini.

Radiologia tradizionale ed ortopedica

Radiologia con contrastografia

Radiografie ufficiali FSA per displasia d’anca e di gomito

Ecografie addominali, toraciche, del collo.

Angiografia ed ecodoppler.

Ecografia interventistica (aghi aspirati e biopsia di organi profondi, rimozione corpi estranei, posizionamento di drenaggi percutanei, cistocentesi)

Ecocardiografia di base e specialistica (diagnosi delle principali malattie cardiovascolari)

Elastografia (permette di valutare il grado di fibrosi degli organi parenchimatosi)

Chirurgia

La struttura è, inoltre, dotata di una sala chirurgica multiaccessiorata che permetterà di controllare e monitorare attivamente e a 360° i pazienti durante le procedure chirurgiche di base e specialistiche.

Laboratorio Interno

Grazie al laboratorio è possibile eseguire esami di screening e monitoraggio delle malattie del cane e del gatto (si eseguono esami ematologici e biochimici completi ed esami per dosaggi ormonali e markers infiammatori specifici).

