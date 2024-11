Nasce il 1 dicembre 2024 Baps, figlia di Banca Agricola Popolare di Ragusa

Ragusa - "Il futuro? Il futuro è di chi lo vuole conquistare".

Intervistato da PLTV.it il Ceo di Baps Saverio Continella annuncia la nascita della nuova banca dei siciliani per il primo dicembre 2024.

In una dichiarazione rilasciata al microfono di Giuseppe Gaetano e di prossima pubblicazione sul sito della tv economica, Continella annuncia la nascita dell'Istituto figlio di Banca Agricola Popolare di Ragusa che avrà il 10% delle quote di mercato regionali, con 6 miliardi e mezzo di totale dell'attivo e 900 dipendenti.