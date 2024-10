Nasce il volo Comiso-Perugia, bisettimanale

Comiso - Aeroitalia annuncia importanti novità per la stagione invernale 2024-2025 presso l'Aeroporto Internazionale dell’Umbria a Perugia. A partire dal 14 dicembre 2024, riprenderà il collegamento per Lamezia Terme, mentre dal 15 dicembre sarà attivata una nuova rotta verso Comiso, entrambe operate con frequenza bisettimanale. La compagnia ha inoltre confermato il volo giornaliero per Milano Bergamo.