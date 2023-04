Nasce il volo Palermo-Firenze operato da Volotea

Palermo - Tutto pronto per l’avvio del nuovo volo in partenza da Palermo firmato Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee: il vettore, infatti, inaugura oggi, venerdì 7 aprile, la nuova rotta verso Firenze. La rotta verso il capoluogo toscano verrà operata da Volotea con 3 frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Saranno complessivamente più di 210 i voli in partenza dall’aeroporto siciliano, per un totale di 33.000 posti in vendita. Con i prossimi collegamenti che verranno inaugurati rispettivamente il 26 maggio e il 1° giugno verso Tolosa e Santorini, l’offerta Volotea presso il Falcone e Borsellino prevede 18 destinazioni, 7 in Italia e 11 internazionali.