Nasce un Consorzio Made in Sicily: IoComproSiciliano

Un consorzio di produttori siciliani per fare sistema, cooperare con l’obiettivo di essere competitivi sia sul mercato nazionale che su quello internazionale. #IoComproSiciliano, la community social con oltre 350.000 iscritti, punto di riferimento per chi produce, consuma ed ama siciliano oggi dà vita al Consorzio “Made in Sicily” per la promozione e la commercializzazione dell’alta qualità siciliana.

“Il consorzio - spiega Davide Morici, ideatore del brand #IoComproSiciliano – è uno strumento importante di aggregazione e coordinamento dei piccoli produttori. In Sicilia finora ha prevalso l’idea della massima frammentazione della produzione, per esempio con tante piccole etichette di qualità per olio, vino, conserve ed altro, ma andando divisi sui mercati non si ha né forza contrattuale e né capacità di investimento. Nulla di nuovo, perché l’idea prende le mosse da quanto fatto dal Parmigiano Reggiano, frutto di un’aggregazione di circa 400 produttori e il prosciutto crudo di Parma che ne conta circa 170. “Altrove in Italia – prosegue Morici - hanno imparato che cooperando si può essere molto competitivi su tutti i mercati. Anche in Sicilia esistono consorzi che funzionano, ma l’idea di #IoComproSiciliano è la trasversalità, sappiamo che il brand Sicilia è forte, ma non esiste nessuna organizzazione in grado di coltivarlo. Incontriamo imprenditori da tutto il mondo-spiega Morici - da questi incontri abbiamo chiaro che l’eccezionalità del nostro territorio è un punto fermo. Ma i potenziali compratori non hanno interlocutori sul segmento di alta qualità, ecco il Consorzio intende occupare questo spazio. La sfida per le produzioni siciliane è sul valore aggiunto e non certo nella battaglia dei prezzi che lascerei ad altri”.

L’eventuale adesione al Consorzio “Made in Sicily” non significa per l’imprenditore essere in qualche modo dipendenti da altri.

“Un produttore siciliano ha solo l’interesse ad aderire, ha il vantaggio di lavorare con altri senza perdere nulla della sua indipendenza – sottolinea Morici - Ovviamente non potremo accogliere tutti. E’ necessario che le imprese siano in grado di fornire una standard ed abbiano una capacità produttiva misurabile. Il consorzio è una garanzia per chi vende, ma anche per chi compra in quanto l’uso del marchio IoComproSiciliano - sarà subordinato a controlli di qualità a garanzia di tutti. E' una grande opportunità per imprese ed imprenditori che vogliono davvero fare un salto di qualità”, conclude. --