Nasce un traghetto Augusta-Malta

Augusta, Siracusa - Dal prossimo 6 agosto la nuova compagnia di navigazione “Ponte Ferries” farà partire la sua nuova linea di traghetto dal porto di Augusta da e per l’isola di Malta.

Sul collegamento veloce verrà impiegato il catamarano “Hsc Artemis” lungo 96 metri e in grado di trasportare fino a 600 passeggeri, oltre ad auto e camion nei due ponti di garage. La nave operava nelle Isole Canarie ed è stata recentemente revisionata e ristrutturata da Fred Olsen, un importante operatore di traghetti in Spagna specializzato in rotte tra le isole a bordo di navi ad alta velocità.