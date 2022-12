Natale e videogiochi: ottime idee regalo

Anche quest’anno è arrivato il periodo natalizio, e con esso tutte le festività e ricorrenze che si porta dietro. L’aria natalizia è ricca di fascino, con le sue decorazioni e luci colorate, e per la maggior parte delle persone, significa anche avere del tempo libero da usare come occasione per stare con le proprie persone care.

Una delle tradizioni più antiche, oltre quella dello scambio dei regali, è la pratica di giochi da tavolo, come la tombola, e diversi giochi di carte, anche se con l’avanzare della tecnologia, sta prendendo sempre più piede il giocare ai giochi da casinò tramite i propri dispositivi smart, questo grazie anche agli ottimi bonus casino online offerti dai diversi siti di gioco.

Tornando alle tradizioni più tradizionali (perdona il gioco di parole), lo scambio di doni è quello più atteso da molti, soprattutto dai più piccini, anche se ricevere regali fa sempre piacere un po’ a tutti. Per molti però può risultare una pratica molto stressante, sia per le idee e il tempo di ricerca che spesso vengono a mancare, sia per la disponibilità finanziaria non sempre alta. Per questo abbiamo stilato un elenco di regali a tema videoludici, scelti con il rapporto qualità prezzo, che potrebbero aiutarti a effettuare più agilmente i tuoi doni, vista anche la diffusione che i videogiochi hanno al giorno d’oggi.

Regali per i possessori di Nintendo Switch

Il Nintendo Switch è l’ultima console nata da casa Nintendo, che come al solito è riuscita a portare qualcosa di innovativo sul mercato, proponendo una console ibrida che funziona sia collegata a monitor o televisori, sia in modalità portatile, comoda per chi trascorre diverso tempo fuori da casa propria, o per non giocare obbligatoriamente davanti al televisore.

La console stessa che si può trovare in tre versioni diverse, ovvero Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch e Nintendo Switch Oled, sarebbe sicuramente un regalo gradito dalla quasi totalità degli appassionati, ma serve una certa disponibilità economica. Ecco le caratteristiche e i prezzi approssimativi delle tre versioni:

Nintendo Switch Lite:

Display da 5,5 pollici

Si può giocare solo in modalità portatile

Prezzo 219,00 €

Nintendo Switch:

Display da 6,2 pollici

Si può giocare sia in portatile che in modalità fissa

Prezzo 299,00 €

Nintendo Switch Oled:

Display Oled da 7 pollici

Si può giocare sia in portatile che in modalità fissa

Prezzo 249,00 €

Nella maggior parte dei casi però basterà un videogioco per effettuare il nostro regalo, in quanto se chi deve ricevere il regalo è un appassionato della materia, sarà probabilmente già in possesso della console. Ecco alcuni titoli molto interessanti che potrebbero far felice i possessori di Nintendo Switch:

1 - Pokémon Scarlatto e Violetto

Sono le ultime due installazione del famosissimo brand Game Freak, arrivati sul mercato poche settimane fa. Come ogni capitolo della serie, il titolo era molto atteso da tutti gli appassionati e anche da chi voleva avvicinarsi per la prima volta al brand, e i dati relativi alle vendite non mentono: È stato un successo!

Nel gioco in questione vestiremo i panni di un alunno di una particolare accademia, il quale avrà come obiettivo quello di esplorare il mondo e vivere numerose avventure, accompagnato dai suoi fedelissimi Pokémon, creature di ogni tipo e specie che potremo anche catturare nel nostro viaggio e farli competere con quelli degli altri allenatori.

La novità assoluta di questo capitolo è che il videogioco presenta un mondo totalmente esplorabile in libertà, senza alcun vincolo. Davvero una pietra miliare per gli appassionati del genere.

Il titolo in questione si può trovare già sui 49,00 € circa, rispetto i 69,00 € del lancio.

2 - Rayman Legends: Definitive Edition

Anche se uscito già da qualche tempo, Rayman non perde mai il suo fascino. Parliamo di un videogioco platform in due dimensioni, dove controllando il nostro eroe, dovremo affrontare diversi livelli e affrontare tanti nemici per completarli.

Il suo stile cartoonesco lo rende adatto sicuramente ai più giovani, anche se Rayman ha riscosso diverso successo nei giocatori di tutte le età, grazie ad uno stile di gioco divertente e non molto difficile. Inoltre su Nintendo Switch, Rayman Legends permette a più giocatori di partecipare alla stessa partita, utilizzando un Joycon a testa (i controlli removibili di Nintendo Switch).

Il titolo è inoltre accompagnato da una colonna sonora di ottima qualità, e da un livello umoristico alto che farà fare più di qualche risata ai giocatori.

Rayman Legends: Definitive Edition si trova sui 19,00 €, un ottimo regalo di natale economico ma di qualità.

3 - Super Mario Odyssey

Nintendo possiede diversi brand che hanno fatto la storia dei videogiochi, e che continuano a farla anche al giorno d’oggi. Fra questi possiamo citare i Pokémon, The legend of Zelda e sicuramente Super Mario Bros.

L’ultimo arrivato su Nintendo Switch è Super Mario Odyssey, che è stato accolto con grandissimo entusiasmo sia dai giocatori che dalla critica specializzata nel settore. Il videogioco in questione è un platform in 3 dimensioni, dove il simpatico idraulico baffone dovrà affrontare tutta una serie di livelli ottimamente disegnati, mentre raccoglie i diversi oggetti che gli serviranno per proseguire nella sua avventura e affrontando diverse situazioni con uno stile di gioco dinamico e facendo affidamento sul suo nuovo compagno che è anche la mascotte dell’episodio, il suo cappello animato.

I titoli di Super Mario Bros, riscuotono da sempre un successo incredibile sia nei giocatori più grandi che in quelli più piccoli, e oramai i suoi fan non si contano più. Purtroppo però il prezzo dei titoli di questo brand difficilmente si abbassa di molto.

Super Mario Odyssey si trova al prezzo di 49,00 € circa rispetto i 65,00 € iniziali.

4 - Nintendo Switch Sport

Un titolo che farà la gioia di molti e che ha già riscosso un buon successo al lancio. Nintendo Switch Sport riprende le meccaniche già utilizzate in Wii Sport e le rende più precise, grazie ai nuovi sensori di movimento integrati nel Joycon.

In Nintendo Switch Sport andremo a cimentarsi in diversi eventi sportivi, come il tennis, il bowling, il chanbara, la pallavolo, il badminton e diversi altri che sono stati aggiunti o verranno aggiunti gratuitamente, impugnando il joycon e andando a mimare il movimento necessario in quello sport, come ad esempio colpire la pallina da tennis con la racchetta.

Vista la sua natura, Nintendo Switch Sport è anche il regalo ideale per chi ama trascorrere giornate in compagnia, magari proprio durante le feste natalizie, con eventi che vanno dai 2 ai 16 partecipanti.

Nintendo Switch Sport si può acquistare al prezzo di 39,00 € o poco meno.

5 - It Takes Two

It Takes Two è stato un titolo rivelazione degli ultimi anni, che ha ricevuto diversi premi durante le più importanti manifestazioni in ambito videoludico. Nato come titolo indipendente, It Takes Two che letteralmente si traduce in “Ne servono due”, necessita di essere giocato in due giocatori, risultando un regalo adattissimo per accontentare due appassionati di videogiochi che vivono sotto lo stesso tetto.

Il videogioco è un’avventura con grafica cartoonesca, che richiede ai due giocatori di collaborare in situazioni diversissime tra di loro, mentre la storia racconta la loro disavventura che li vede trasformarsi in minuscole bambole.

Livelli pieni di sfide e diversi enigmi che devono essere risolti, saranno i principali ostacoli per cercare di recuperare la nostra forma originale. Un mix di azione e divertimento soprattutto per la meccanica dove per riuscire ad avanzare e portare a termine il gioco, bisogna per forza collaborare.

It Takes Two viene venduto a 29,00 € ma cercando un po’ di più si può trovare anche a un prezzo inferiore, seppur non di molto.

Videogiochi per Xbox One e PlayStation 4

Il mercato videoludico presenta diverse console disponibili, e se il tuo obiettivo per il regalo natalizio videoludico non dovesse possedere la Nintendo Switch non disperare, stiamo per elencare alcuni titoli disponibili sia per le console Microsoft Xbox One, sia per quella Sony PlayStation 4. Bisogna anche avvisare che, tutti i giochi che troverai elencati di seguito, sono funzionanti anche sulle nuove console delle rispettive case, ovvero Xbox Series X|S e PlayStation 5.

1 - Assassin’s Creed Valhalla

L’ultimo capitolo arrivato per la famosa serie, vede la sua nuova ambientazione nell’epoca vichinga, dopo essere passata per l’antica Grecia con Odyssey e in Egitto con Origins. Assassin’s Creed Valhalla è sicuramente adatto a un pubblico più maturo, in quanto presenta diversi combattimenti anche brutali (ma niente che non si possa vedere al giorno d’oggi in TV).

La fase esplorativa è probabilmente il suo punto di forza, con un’ambientazione curata in modo ottimale, che ci farà attraversare diversi paesaggi delle terre del nord Europa ma non solo, anche la Bretagna e la Francia di quell’era.

Il titolo presenta una mole enorme di contenuti che in caso si vogliano completare tutti, richiedera davvero parecchie ore per essere portati a termine. Adatto soprattutto a chi ama dedicare diverso tempo a questa passione.

Assassin’s Creed Valhalla si può comprare a 19,00 €.

2 - Mass Effect Legendary Edition

La serie di Mass Effect è probabilmente una delle più apprezzate di sempre nel mondo videoludico, come dimostra la grandissima schiera di fan di questa trilogia. Stiamo parlando di un’avventura intergalattica nella quale ci troveremo a visitare ed esplorare tantissimi pianeti diversi, e a combattere alcune forme di vita aliena ostile.

Anche se presi singolarmente, questi titoli risultano essere davvero longevi e ricchi di contenuti, figurarsi questa edizione da collezione che racchiude al suo interno i tre capitoli della serie, ovvero Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3.

Anche se non ha avuto lo stesso successo della trilogia originale, segnaliamo anche un capitolo spin off della serie, ovvero Mass Effect Andromeda.

Il costo di Mass Effect Legendary Edition è di 29,90 €, un prezzo davvero minimo per tutto quello che la raccolta offre, mentre Mass Effect Andromeda lo si può acquistare a 15,00 €.

3 - Borderlands 3

Terzo capitolo di una serie che ha dalla sua parte un nutrito gruppo di sostenitori. Il titolo è uno sparatutto in prima persona con diversi elementi da gioco di ruolo, caratterizzato da uno stile grafico particolare ma di effetto (cell shading).

Con personaggi davvero sopra le linee, scambi di battute da far impallidire il politically correct, e un gameplay d’azione frenetico e coinvolgente, Borderlands 3 è sicuramente mirato a un pubblico adulto e amante delle sfide.

Si deve segnalare anche la possibilità di recuperare gli altri capitoli della serie di Borderlands grazie alla Borderlands: The Handsome Collection, che si può trovare al prezzo di 19,00 €, mentre il prezzo del più recente Borderlands 3 si attesta tra i 19 e i 24 euro.

4 - Shadow of the Tomb Raider

Lara Croft, protagonista della serie Tomb Raider, è diventata un’icona videoludica sin dal suo debutto sulla prima console PlayStation. Questa serie videoludica offre ai giocatori tantissima esplorazione, azione dinamica e risoluzione di enigmi ambientali per proseguire nell’avventura, e l’ultima trilogia racconta degli inizi da archeologa della nostra eroina.

Gli ultimi capitoli hanno anche inserito alcune meccaniche di sopravvivenza nel gameplay, che ci vedranno raccogliere diverse risorse nelle mappe, per creare rimedi curativi oppure oggetti utili per difenderci o proseguire nella nostra avventura.

Shadow of the Tomb Raider si può acquistare al prezzo consigliato di 19,00 €, ma è spesso oggetto di ulteriori offerte.

5 - Sonic Frontiers

Uscita videoludica molto recente, Sonic frontiers vede uno dei protagonisti videoludici più amati, nonché vecchia mascotte delle console SEGA, Sonic il porcospino, nella sua prima avventura a mondo aperto.

Questo capitolo segna un passo importante nella storia della serie in quanto ne modifica sostanzialmente il gameplay, offrendo tantissime novità che faranno la gioia sia dei nuovi giocatori, sia dei fan di vecchia data.

Il titolo è disponibile anche per Nintendo Switch, e in questo periodo si trova spesso in offerta tra i 29 e i 39 euro.

Videogiocare è bello

La passione videoludica ultimamente sta trovando il proprio spazio nella quotidianità delle persone, e soprattutto il rispetto che merita. Fare un regalo a un amante dei videogiochi si rivela spesso molto facile, in quanto si trovano spesso videogiochi in offerta, così come diversi accessori, elementi decorativi, action figure dei propri beniamini e tanto altro.

Magari, oltre che a fare un regalo a tema videoludico a qualcuno dei tuoi amici, potresti anche pensare di farne uno a te stesso, e farti coinvolgere da questo mondo fatto di avventura e divertimento.