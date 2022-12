Natale: a Erice musica, zampogne e incontri

ERICE, 11 DIC Al via a Erice gli appuntamenti natalizi. Aprono i mercatini di Natale, allestiti in Piazza della Loggia e nella Piazzetta San Giuliano dove ci sarà anche la "Casa di Babbo Natale". Anche "Zampogne dal Mondo", rassegna internazionale di musiche e tradizioni popolari, è inserita nel programma di "EricèNatale Il borgo dei presepi". In questa edizione sono cinque i gruppi partecipanti: gli HumDrum, dalla Scozia, il Vis "Amanet" Trio, dalla Macedonia e The Bagpipe Folklore Group Briezok che arriveranno dalla Slovacchia e gli italiani Terra di Mezzo dall'Abruzzo, Fratelli Orlando dalla Sicilia e Valle di Comino dal Lazio. La rassegna di spettacoli natalizi proseguirà, dal 14 al 31 dicembre, con il Festival Internazionale di Musica Antica, organizzato dagli Amici della Musica di Trapani che prevede diciotto appuntamenti tra concerti ed incontri a tema in collaborazione con l'istituto Alberghiero "Ignazio Florio".

L'Associazione Salvare Erice proporrà due concerti e la presentazione del libro "La biblioteca comunale di Erice, in collaborazione con l'Isppe e per il primo anno debutta l'Erice Xmas Tech, il teatro Gebel Hamed si trasforma in sala multimediale dedicata ai giovani e alla tecnologia. (ANSA).