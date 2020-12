Natale, gli auguri di Biden, secondo presidente cattolico dopo Kennedy

Joe Biden sceglie i "First Dogs" Champ e Major come protagonisti del video per gli auguri di Natale postato sui canali social del team di transizione alla Casa Bianca. "Non importa come festeggerete, Buon Natale. Champ e Major Biden", è il messaggio che compare nel video in cui si vedono solo i due cani della coppia presidenziale. Il riferimento è alla fede religiosa di ognuno e a quello che il Natale rappresenta anche per gli atei. Joe Biden è il secondo presidente americano di religione cattolica, dopo Kennedy.