Natale, no al panettone, Papa Francesco regala il Vicks

Città del Vaticano - Il panettone a Natale? Ma manco pe niente, direbbero a Roma. Papa Francesco regala ai dipendenti dello Stato Vaticano il Vicks Flu Giorno e Notte. Non è uno scherzo. Per ogni dipendente il Pontefice ha previsto cinque scatole di medicine anti-influenzali a base di paracetamolo. La foto che pubblichiamo è la testimonianza della verità del fatto. "Dono del Santo Padre per i dipendenti vaticani", c'è scritto sullo scatolone, con una postilla: "cinque confezioni per dipendente".

Chi si aspettava una bottiglia di spumante piemontese (Bergoglio è originario di Asti, dove fanno il Cinzano) e un panettone con glassa è rimasto deluso. Viva la concretezza, e la salute. E' la strenna del Papa, bellezza.