Nazionale femminile di Basket fa screening al centro ortopedico Aliotta

“Orgogliosi e fieri di aver dato il nostro supporto Professionale alla Nazionale Femminile Italiana Senior di Basket”. Così esordisce il dott. Emanuele Aliotta - CEO del CENTRO ORTOPEDICO ALIOTTA SRL – che con attrezzature e macchinari all’avanguardia e la competenza acquisita in questi anni di intenso lavoro e ricerca, ha eseguito uno screening Baropodometrico a tutte le atlete della Nazionale italiana in preparazione atletica per la prossima loro partecipazione agli Europei.

A cosa serve l'esame baropodometrico?

“Esamina le pressioni del piede sia in fase dinamica che statica, controlla le oscillazioni corporee, analizza il passo, verifica le simmetrie corporee e consente di realizzare un plantare più accurato”.

“L'obiettivo di questo importante progetto di collaborazione con la Nazionale Femminile Italiana Basket - afferma il CEO E. Aliotta – nasce già nel 2019 allorquando venni chiamato per eseguire uno screening Baropodometrico completo alla Nazionale Femminile Italiana Junior di Basket.

L’intento – perfettamente conseguito - era quello di studiare soluzioni su misura che consentissero il miglioramento delle prestazioni delle atlete e – soprattutto - la qualità della loro vita sportiva.

Infatti, lo sviluppo costante di nuovi materiali e lo studio delle tecniche di lavorazione, ha consentito di ottenere plantari sempre più performanti ed anatomicamente compatibili".

“Aver visto le atlete straordinariamente appagate, grazie alle accurate valutazioni piede/postura, è stato per noi motivo di grande soddisfazione”.

Ma questi sono solo alcuni esempi dei tanti progetti di sviluppo, ricerca e collaborazione, avviati dal Dott. Emanuele Aliotta – CEO e mentore del CENTRO ORTOPEDICO ALIOTTA.

Ad oggi la sua carriera professionale vanta collaborazioni di altissimo prestigio, che lo vedono in prima linea come partner tecnologico e scientifico in progetti internazionali.

Solo per citarne alcuni:

• “MANO BIONICA” in collaborazione con l’Università di Malta – Facoltà di Ingegneria

• “100 PROTESI PER LA LIBIA” – progetto riconosciuto dal Ministero della Salute Italiana e l’Ambasciata Italiana a Tripoli e la Cooperazione Italiana, per la realizzazione di protesi per amputati bellici, con particolare riguardo ai tanti bambini mutilati nel corso della guerra civile in nord Africa;

• “CONNESSIONI MADE IN ITALY un ponte tra le Scuole e le Imprese del territorio Italiano – in collaborazione con LUISS Business School – SNAM – CONFINDUSTRIA

• BASKET SCHOOL asd – VELO CLUB asd – PEGASUS VOLLEY asd – studio e ricerca scientifica per un costante miglioramento delle prestazioni degli atleti;

ll CENTRO ORTOPEDICO ALIOTTA SRL - Officina Ortopedica convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e INAIL – viene fondata a Gela nel 2009 dal dott. Emanuele Aliotta, Tecnico Ortopedico Laureato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Master Specialistico presso la prestigiosa Università di Lubljana in protesista e ortotista. E' molto di più di un CENTRO ORTOPEDICO...

Dalla sede centrale di Gela (CL), ove insistono anche le Officine di Produzione, le officine di riparazione e manutenzione ausili mobili, nonchè la logistica e distribuzione, vengono coordinate le attività delle altre filiali di Malta - Niscemi (CL) - Caltagirone (CT) - Caltanissetta (CL) - Canicattì (AG) e Vittoria (RG).

“Investire al Sud ed esportare eccellenze nel mondo, è sempre stato il mio punto di partenza – afferma il Dott. Emanuele Aliotta-. In Italia si continua a pensare che solo al nord ci sono le eccellenze. Io sono invece fortemente convinto che il Sud sia caratterizzato da intelligenze superiori, perché maggiormente abituati alla competizione. Per questo, e non solo, abbiamo deciso di investire tutto in Sicilia e da qui far partire un progetto internazionale”.

Da oltre un decennio, il CENTRO ORTOPEDICO ALIOTTA persegue la propria MISSION: “professionalità, impegno e passione, mantenendo sempre un approccio sensibile e umano alla risoluzione delle problematiche posturali e di deambulazione per migliorare in modo determinante la qualità di vita dei pazienti/utenti, per consentire il raggiungimento della massima loro indipendenza ed autonomia di movimento”.

Il CEO Emanuele Aliotta: “ci premuriamo di seguire al meglio i pazienti mediante un’assistenza in tempo reale e un monitoraggio continuo, anche dopo la consegna dei dispositivi medici, cercando di sviluppare una moderna concezione dell’ORTOPEDIA attraverso continui investimenti sulla ricerca e la formazione del personale altamente qualificato.”

IL CENTRO ORTOPEDICO ALIOTTA SRL, oggi vanta un team di Tecnici Ortopedici Specialisti e Tecnici riparatori/assemblatori, con competenze ultra decennali nel settore della protesica ed attrezzature e macchinari 4.0.

Grazie al successo ottenuto in questi anni dei centri ortopedici, nel 2018 nasce il sistema franchising con brand denominato “Orthopaedic.Lab by Aliotta” per l’espansione in Italia e all’estero.

Per il Dott. Emanuele Aliotta il "Successo non è solo ciò che si realizza nella propria vita, ma anche ciò che riesci a ispirare nella vita degli altri".