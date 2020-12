Nebrodi zona bianca: il 2020 si chiude con la neve VIDEO | FOTO

Messina – L’ondata di freddo che attanaglia il Nord Italia è calata anche in Sicilia: in alcuni comuni del Messinese, come Floresta, è arrivata la neve. Leggermente imbiancate perfino alle Eolie, dove a Natale alcuni giovani si sono buttati in acqua per festeggiare il Natale. E sui social "fioccano" video e foto.