Negativi al Covid i passeggeri volo Londra-Palermo

Palermo - Tutti negativi al test rapido eseguito all'aeroporto Falcone Borsellino i 134 passeggeri, tutti palermitani, e i sei uomini d'equipaggio giunti ieri sera a Palermo con un volo della compagnia Ryanair proveniente da Londra Stansted. Un esito confermato dal tampone molecolare eseguito sempre ieri sera. C'è paura per 5 passeggeri il cui esito è risultato incerto e andrà ripetuto. Ma intanto tutti i viaggiatori sono stati posti in isolamento per 14 giorni.

I controlli sono stati eseguiti in un'area Covid dello scalo diversa da quella dedicata a tutti gli altri cittadini. A effettuarli sono stati i medici dell'Asp di Palermo e dell'Usmaf, dopo la disposizione del ministro Roberto Speranza che ieri ha bloccato i voli dall'Ingnilterra dopo la notizia della diffuzione di una variante inglese del coronavirus. Sono 1115 i cittadini che, dal 14 dicembre scorso hanno fatto ingresso nel territorio siciliano provenendo dal Regno Unito.