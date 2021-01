Negazionisti in piazza a Milano, bus affollati a Roma FOTO | VIDEO

Roma - Dopo le resse e le risse del fine settimana a Lucca, Gallarate e Parma, nuove immagini del weekend sbucano in Rete con assembramenti pericolosi in altre città italiane. Autobus presi d’assalto in piazza Vittorio a Roma, e - nel secondo video - manifestazione anti chiusure e pro Trump a Milano da parte di decine di aderenti a tale “Movimento nazionale-Lega dei patrioti”: un torbido miscuglio di nazionalismo, razzismo e idiozia pura che, dalle immagini, pare raccogliere sempre più adepti. A voi ogni commento.